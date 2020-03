Covid-19, controlli al terminal bus di Villa d’Agri e svincolo SS598 sugli arrivi in Val d’Agri

Dopo il decreto del Governo e la nuova ordinanza regionale sono partiti i controlli in tutta la Regione sugli arrivi di bus e treni dal Nord Italia e soprattutto dalle seguenti zone: Regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Oggi dopo vari incontri al Comune di Villa d’Agri, si stanno effettuando dalla Polizia Locale di Marsicovetere, dai Carabinieri della Stazione di Villa d’Agri, alla Protezione Civile e all’ANPAS, il censimento presso il Terminal Bus di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa nei pressi di Via Nazionale e allo svincolo della ss.598 degli arrivi dallo zone rosse chiuse dal decreto governativo.

Chiunque verrà da quelle zone dovrà mettersi in quarantena.





Il Sindaco di Marsicovetere Zipparri con un post su facebook ringrazia chi nonostante il freddo si è attivato per i controlli:

“Un grazie ai volontari e ai cittadini che in un momento così delicato e particolare collaborano fornendoci utili e importanti informazioni circa i rientri dalle Regioni di cui al DPCM.

Ora però bisogna fare la differenza. Siamo Lucani e ci distinguiamo nel mondo per la nostra capacità di essere resilienti……comunichiamo con FORZA a TUTTI di NON USCIRE DI CASA se non strettamente necessario.

Inoltre volevo ricordare come già dal 25 FEBBRAIO scorso il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere avevano predisposto un AVVISO nel quale venivano indicati indirizzi, numeri e modalità per comunicare i rientri di RESIDENTI E NON che provenivano dalle Regioni e zone indicate nel DPCM.

Il tempo ancora una volta consegna merito e fiducia“.