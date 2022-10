Contributo Gas, nuove strutture per il rilascio dello Spid. In Val d’Agri due nuovi sportelli

La Regione Basilicata, attraverso l’ufficio Amministrazione digitale, ha potenziato ulteriormente le strutture periferiche per il rilascio dello SPID (Sistema Pubblio di Identità Digitale) al fine di andare incontro alle esigenze dei cittadini, in vista della presentazione delle domande legate al cosiddetto Bonus Gas, e al contempo per gestire al meglio l’attività straordinaria degli sportelli.

Pertanto, oltre al potenziamento dei 5 sportelli esistenti nei locali regionali di Potenza, Matera, Policoro, Senise e Melfi, che saranno aperti anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, saranno temporaneamente attivate, dall’operatore tecnologico partner della Regione Basilicata, 11 sportelli aggiuntivi che, previo appuntamento, rilasceranno in maniera gratuita SPID a tutti i cittadini residenti che ne faranno richiesta.

Inoltre, a questi si aggiungono 4 operatori che oggi hanno superato l’esame di RON (pubblico ufficiale che concede lo SPID) e che potranno incrementare le potenzialità degli uffici regionali.

In Val d’Agri i nuovi sportelli sono:

Vega S.A.S. Di Campanella Gino & C. (via Giuseppe Verdi, 7 Villa D’agri)

Euro Poste Villa d’Agri (Via Nazionale, 4 Villa D’agri) I documenti richiesti per il rimborso del gas saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.apibas.it/bonusgas