Avis Marsicovetere: Open Day il 16 gennaio per donazioni di Sangue e Plasma

L’iniziativa nasce dall’esigenza di avvicinare sempre più persone alla donazione ed alla cultura della solidarietà cercando di reclutare nuovi donatori e volontari, affermando l’idea che le sedi Avis sono luoghi di socialità e cultura, non solo sul tema della donazione, ma anche su corretti stili di vita, attività sportiva, cultura dell’alimentazione.

Un “Open day Avis”, per far crescere la donazione presso il nostro punto di Raccolta Sangue e Plasma al Kiris Hotel. Al mattino, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, l’occasione per donare sia il Sangue che il Plasma, mentre al pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:30, da padrona sarà la donazione di Plasma per contribuire maggiormente a fornire sacche utili alla produzione di farmaci plasma derivati con evidenti vantaggi ed economie per il Sistema Sanitario Regionale.

Sono trascorsi pochi giorni dalla nostra festa annuale e, come da programmazione descritta in tale occasione, il nostro obiettivo è quello di far avvicinare tante persone alle donazioni.

E’ una tappa molto importante, in quanto sappiamo che la nostra Regione ha una realtà sanitaria che richiede tante unità di sangue, non possiamo pertanto dimenticarcene o sottrarci a questo compito, i donatori di sangue hanno una motivazione che li accomuna tutti: aiutare il prossimo.

Prima di tutto, però, si dona per se stessi perché questo gesto di solidarietà ci fa stare bene, ci fa sentire persone vicine agli altri, persone molto importanti, pur sempre nell’anonimato. Perché la donazione è volontaria, deve essere periodica ed è per gli altri. Sono tante le persone che hanno bisogno, dagli emofilici, ai malati oncologici a chi fa grandi interventi, perché c’è un grande consumo di sangue. Non facciamo nessun trapianto senza almeno una goccia di sangue.

E’ un impegno costante nel tempo, perché la salute è un bene costante, la vita è un bene prezioso, perché la comunità è un riferimento imprescindibile e noi in questa comunità siamo dei cittadini che praticano la solidarietà e l’inclusione.

A proposito di Comunità ci preme ringraziare l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere ed in primis l’Assessorato alle Politiche Sociali in quanto, lo scorso 10 gennaio, ha organizzato una “Tombolata Solidale” con l’intento di raccogliere proventi da devolvere in beneficenza. L’intero ricavato è stato devoluto alla Associazione Avis di Marsicovetere. Per questo siamo felicissimi ed a breve provvederemo ad acquistare attrezzature per la nostra sede. Un grazie di cuore va a quanti hanno partecipato, nonché per la grande generosità dimostrata.

A tutti voi ancora un augurio per ogni sorriso che vi farà stare bene, per ogni abbraccio che vi scalderà il cuore e per ogni sogno che realizzerete per questo 2025.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.