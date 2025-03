Avis Marsicovetere: salutiamo Marzo donando Sangue e Plasma e ospitando in Valle l’Assemblea Elettiva Provinciale

E’ da tempo immemore che una Assemblea Avis, che sia del Provinciale o del Regionale, non veniva svolta in Val d’Agri. Abbiamo raccolto con piacere e tanto entusiasmo la richiesta pervenutaci dall’attuale Presidente dell’Avis Provinciale di Potenza, dott.ssa Elena Nolè, per ospitare il prossimo 30 marzo, alle ore 10:00, c/o l’Hotel Kiris di Viggiano, la 16a Assemblea annuale ordinaria dei soci che quest’anno prevede anche il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio Direttivo, con la nomina del nuovo Presidente per il quadriennio 2025-2028.

Di norma le assemblee sono convocate per gli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

E’ il momento più importante della vita associativa nelle quali si ripercorrono le tappe conquistate nell’anno trascorso e si progetta la conquista di quelle successive da affrontare nel corso del nuovo anno.

La Presidente Nolè, nella sua relazione, illustrerà ai Soci le azioni svolte per il perseguimento dei fini statutari, evidenziando i risultati conseguiti e quelli mancati, confermando i successi raggiunti e motivando le mancate conquiste, e soprattutto proponendo i nuovi percorsi attraverso i quali condurre le future azioni capaci di far crescere l’associazione, per poter consolidare i traguardi raggiunti e porre le basi per poterne raggiungere di nuovi e più importanti.

L’assemblea annuale è un momento importantissimo dove si pongono le basi per poter migliorare il lavoro associativo e per marcare il legame, tra i vari livelli Avis, che rende la nostra associazione con una sola anima, con uguali intendimenti ed unica prospettiva.

Aver pensato alla nostra area come location per tenere l’assemblea è sinonimo di vitalità. Il movimento dei donatori è in continua crescita, riferita alla nostra comunale, in quanto sensibili alle problematiche che derivano dalle emergenze sanitarie.

Ma questo non vuol dire che abbiamo raggiunto un obiettivo stabile, anzi, sarebbe pericoloso sedersi sugli allori e non continuare ad investire sulla comunicazione, ad essere vicini ai donatori, ad avere un contatto diretto con loro, a cercare di favorire al massimo il confort e la sicurezza e, soprattutto, a fare attività di propaganda nelle Scuole, al fine di scuotere la coscienza dei giovani.

Ancora una volta siamo fermamente convinti che per migliorare e crescere sia necessaria la collaborazione di tutta la società civile e, soprattutto, dei Donatori, in quanto testimoni di una scelta di vita da diffondere. Proprio per questo motivo, tenendo il passo con l’incalzare dei cambiamenti della società di oggi, abbiamo sempre ascoltato le proposte e le iniziative suggeriteci dagli stessi Soci.

Il 2024 è stato un anno intenso che ci ha visti impegnati, oltre che per perseguire al meglio il nostro compito, che ricordiamo essere la Promozione della donazione di sangue e plasma, a svolgere l’attività di raccolta, anche alla costante presenza sul territorio, partecipando o organizzando eventi.

Per noi il 2025 non cambia, continueremo la nostra opera e già per il prossimo Venerdì 28 Marzo, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, presso il nostro P.d.R. al Kiris Hotel si terrà una doppia seduta di raccolta Sangue e Plasma.

Infine, un sentito ringraziamento alla Presidentessa Elena Nolè per ave scelto l’Avis di Marsicovetere come punto di riferimento dell’Assemblea 2025 ed i nostri complimenti per l’ottimo lavoro svolto insieme al Consiglio uscente ed al nuovo Consiglio Direttivo gli auguri di un buon lavoro.