APPELLO AL GENERALE. Resistono civilmente “i Mille” del comitato civico per la Dirigenza scolastica a Corleto Perticara, scrivendo anche al Governatore Bardi.

Riceviamo e pubblichiamo l’appello del comitato Civico di Corleto Perticara, indirizzato al Governatore Regionale, Vito Bardi.

Comitato Civico

85012 Corleto Perticara (PZ)

Generale Dott. Vito Bardi

Presidente della Giunta Regionale

Regione Basilicata

Via V. Verrastro, N.4

85100 Potenza

Presidente,

Lei conosce bene la realtà della Basilicata, le dinamiche che regolano le scelte politiche ed economiche di questa Regione e le conseguenze che esse hanno sulla vita delle comunità locali. Sa perfettamente che il dimensionamento scolastico “dell’Istituto Omnicomprensivo 16 agosto 1860 “di Corleto Perticara non può essere considerato solo una neutra razionalizzazione delle risorse, ma è invece un colpo mortale alla tenuta sociale ed educativa di territori già fragili e penalizzati. Il piano di dimensionamento scolastico che la sua Giunta sta portando avanti, è una scelta che inciderà profondamente sul futuro di intere generazioni. Dimensionare questa scuola significa condannare ancora più giovani alla dispersione scolastica e sottrarre alle famiglie l’ultima garanzia di stabilità e opportunità di crescita per i loro figli.

Lei sa che Corleto Perticara, ha sul suo territorio numerosi pozzi petroliferi ed è sede del centro Oli “Tempa Rossa”, di proprietà della Total, situato a quattro Km dal Comune di Corleto Perticara.

I proventi petroliferi derivanti dalle estrazioni, oltre che portare benefici all’intera nazione, finanziano molte attività della Regione e contribuiscono a tenere in piedi l’Università di Basilicata, lasciando alla comunità di Corleto Perticara, soltanto fiammate, inquinamento acustico, visivo e lezzo insopportabile.

Si sottolinea inoltre, che l’Istituto Tecnico Tecnologico, con sede nel Comune di Corleto Perticara e con indirizzo chimica-materiali e biotecnologie, ha programmi connessi alla presenza delle attività di estrazione, realizzando così il progetto scuola impresa.

La sua autonomia garantisce formazione di addetti al settore petrolifero, ma anche libertà di controllo e di difesa culturale del territorio, nonché un centro di eccellenza per la formazione per i nuovi lavori della transizione ecologica.

Si precisa, inoltre che è stata fatta richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale, al Comune di Corleto Perticara e alla Dirigenza Scolastica di Corleto Perticara, l’istituzione di un corso serale di ITT, per le persone che hanno abbandonato gli studi e intendono conseguire un diploma, che oggettivamente porterebbe al raggiungimento dell’agognato numero di studenti attualmente obbligatorio, anche se non può prevalere solo la fredda logica dei numeri.

L’assenza di scuole nei piccoli comuni finirebbe per alimentare la mortalità scolastica rendendo impossibile ogni tentativo di cambiamento culturale e di crescita qualitativa del tessuto economico della Regione. Di fronte a questa prospettiva, il dimensionamento scolastico sembra soltanto una dichiarazione di resa rispetto al futuro della Basilicata. Se davvero si volesse affrontare il problema in modo serio, non si dovrebbe spostare la presidenza da Corleto a Sant’Arcangelo , perché Sant’Arcangelo con la sua massiccia presenza di studenti e vari indirizzi di scuola superiori, finirebbe con fagocitare un piccolo istituto come quello di Corleto Perticara, chiudere scuole già esistenti, ma creare in aggiunta istituti di eccellenza che formino giovani altamente qualificati, capaci di contribuire con competenze specializzate allo sviluppo della Basilicata e di invertire la rotta del declino demografico e sociale. Ci aspettiamo che la sua amministrazione riveda questa politica di tagli alla cieca senza tenere conto delle peculiarità dei territori delle problematiche ad esse ivi connesse e si impegni ad investire ancora di più nell’istruzione, nella formazione e nelle competenze dei suoi giovani cittadini. Del resto Lei stesso nella lettera del 29 Novembre 2021, inviata al Quotidiano del Sud, ha asserito: “Lo spopolamento- ed è questo il filo rosso che lega il piano strategico regionale- lo si vince solo se riusciamo a creare le condizioni culturali e materiali per sostenere i lucani nello sforzo di istruirsi, formarsi, darsi da fare per realizzare le proprie aspirazioni.”

Non ce ne voglia, ma di filo rosso ne vediamo ben poco, noi purtroppo, vediamo solo il filo nero della desertificazione e “un ‘isolata fiamma olimpica “. Purtroppo per lei, ha perso “la sfida” contro sé stesso o forse l’ha dimenticata?

Una Regione che taglia le proprie scuole è una Regione che rinuncia alla propria crescita e al proprio futuro. Noi siamo contrari a una tale rinuncia e per questo ci opporremo fermamente al dimensionamento scolastico della scuola di Corleto Perticara, perché è vero, sul sottosuolo avete deciso voi, ma sul soprasuolo decidiamo noi, pertanto, l’istituto scolastico non si tocca.

Se non ci sarà un vero cambiamento nelle scelte compiute dalla Giunta, lei se ne assumerà tutte le responsabilità. Per quanto ci riguarda noi continueremo la nostra protesta fino a quando non avremo una risposta positiva alle nostre richieste, perché Corleto Perticara fu alla testa del Risorgimento Lucano nel 1860; continua ad esserla nel 2025….

A lei la responsabilità di insistere su una posizione negativa di chiusura o, invece di intercettare le reali istanze che provengono dal territorio. Rimaniamo in attesa di un riscontro concreto e soprattutto di una risposta convincente.

N.B. Si allega la petizione

Corleto Perticara:06/03/20225

Cordiali Saluti

Il Comitato Civico