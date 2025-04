Angelo La Carpia si presenta come candidato alle prossime elezioni del CONI di Basilicata

«Sono ormai prossime le elezioni del CONI di Basilicata e corre l’obbligo di presentarmi ufficialmente al mondo sportivo della Basilicata». È attraverso queste parole che Angelo La Carpia, 42 di Ferrandina, noto imprenditore della zona , annuncia ed ufficializza la sua candidatura alla presidenza del Coni regionale . «Cresciuto nell’azienda di famiglia, dalla quale ho imparato che solo il duro lavoro, l’impegno, la correttezza nei rapporti sociali e istituzionali ti permette di crescere, ho trasferito questi valori nella mia lunga esperienza sportiva-ha spiegato La Carpia -. Da oltre ventiquattro anni mi interesso di sport ponendo attenzione verso tutto il mondo sportivo e cercando di valorizzarlo in tutte le sue espressioni. Ritengo che dare pari dignità a tutti gli attori sia il ruolo del CONI.

Questo l’ho appreso nel dettaglio, negli ultimi quattro anni in cui , da consigliere del Coni di Basilicata, ho avuto la possibilità di interfacciarmi con tutte le Federazioni,le discipline associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, i Tecnici e gli Atleti durante la mia partecipazione a manifestazioni di alto livello, ma anche frequentando campi e palestre di periferia dislocati nei nostri piccoli paesi» . «Con questa esperienza è maturata la responsabilità di candidarmi alla Presidenza del Coni di Basilicata. Ritengo che il Coni debba porre attenzione verso tutto il mondo sportivo della nostra piccola regione perché solo facendo così si potranno dare a tutti le stesse possibilità. Conosco da vicino il mondo dello sport, così come conosco le numerose problematiche sul territorio. Problematiche per le quali ho sempre lavorato, proponendo diverse soluzioni che presenterò anche prima delle elezioni. Ho stretto rapporti con i sindaci e con gli assessori lucani. Sono stato relatore in diversi convegni fiscali sulla riforma dello sport e gestisco da vicino la normativa sportiva aiutando il mondo sportivo a sviluppare le attività con gli aiuti fiscali». «Sono un uomo di sport – spiega La Carpia – che vuole fare il possibile per il benessere delle persone, non cerco poltrone. Mi piace immaginare un Coni che rappresenti pienamente i valori della lealtà, della correttezza, ma che sia anche un Coni al passo con i tempi di oggi e che svolga dunque un ruolo formativo di supporto e di sostegno, questo anche alla luce delle nuove riforme del lavoro sportivo.

Un Coni non schierato politicamente, ma che possa essere da vigile alla politica per rivendicare i diritti di tutti, considerato il valore sociale che ormai lo sport ricopre oggi. Ancora, immagino un Coni che ponga l’attenzione verso i più piccoli, ma non trascuri nemmeno gli anziani. Un Coni che debba avere le porte aperte, che si ponga all’ascolto e che riesca a garantire spazi, impianti sportivi e accessibilità a tutti. Sarà questo il mio impegno e l’impegno di tutti coloro che mi affiancheranno».«Un’ultima riflessione-conclude- assolutamente non polemica, ma necessaria. Nei giorni scorsi sui social sono circolate notizie relative ai risultati; ci tengo a sottolineare che dietro quei numeri ci sono le persone che parteciperanno di diritto all’assemblea elettiva del 12 aprile. Donne e uomini che rappresenteranno gli Atleti, i Tecnici, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Associate e le Associazioni Benemerite. Undici persone, designate nelle loro assemblee elettive, che liberamente esprimeranno il loro voto insieme alle quarantasei Federazioni per l’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta del Coni di Basilicata, che saranno chiamati a guidare lo sport lucano nel prossimo quadriennio. Confido nel sostegno dei tanti, che in maniera assolutamente volontaria ancora si identificano in uno sport pulito, ricco di valori, di correttezza istituzionale e di passione. Uno sport che non abbia casacche e che non si lasci coinvolgere da appartenenze politiche, ma che abbia la forza di camminare da solo, rappresentando tutti» .