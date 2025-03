Progetto Lucas: la Asp sul tema della sorveglianza epidemiologica

Nell’ambito del Progetto Lucas si è svolto a Marsicovetere l’incontro incentrato sull’epidemiologia geografica e sorveglianza epidemiologica che vede la Asp Basilicata in prima linea sull’argomento. Presente all’appuntamento il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Antonello Maraldo che ha spiegato come “il rapporto tra ambiente e salute sia per l’azienda fattore fondamentale tanto che, assieme a Regione Basilicata, a partire dal 2014 sono stati effettuati monitoraggi di rilievo che hanno riguardato la presenza di diossina nel latte materno nella popolazione femminile residente nell’area dell’inceneritore Fenice di Melfi, il monitoraggio dei Sin, i siti di interesse nazionale da bonificare come l’area industriale di Tito a cui hanno fatto seguito l’attivazione dell’unità Operativa Complessa di Medicina Ambientale e l’avvio del progetto Epibas che riguarda lo studio dell’andamento epidemiologico sulla popolazione residente nell’area della Val d’Agri”.

Presenti all’incontro voluto dal sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, l’assessore all’ambiente della Regione Basilicata Laura Mongiello, la responsabile scientifica del progetto Lucas Anna Cifarelli, il docente universitario e rappresentante Farbas Enzo Alliegro, il professore di statistica medica dell’università di Padova e componente del comitato tecnico scientifico del progetto Lucas Annibale Biggeri. Le conclusioni sono state affidate all’Assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata Cosimo Latronico.

Il progetto LucAS si incentra sul tema della salute, con particolare riferimento alle estrazioni petrolifere, e più genericamente di tutte le emergenze ambientali regionali, inclusi i siti di interesse nazionale. La Asp all’interno del progetto Lucas è partner operativo e svolge attività di supporto nell’analisi dei dati in collaborazione con Regione Basilicata, ma è attivamente impegnata nel progetto Sintesi finanziato dal Pnrr che interessa le regioni italiane in cui insistono i Sin. Attivamente impegnato su entrambi i progetti, il referente unico di Asp per Lucas Mario Negrone che è anche referente del progetto Sintesi e per cui consente all’azienda sanitaria di Potenza di condividere schede progettuali mirate alla promozione della salute dei Residenti nelle aree sito che porteranno allo screening di patologie respiratorie e cardiovascolari che a loro volta permetteranno di studiare le varie cause di ricovero della popolazione residente in quelle aree.