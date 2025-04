Cuore Amico: screening domenica 6 a Villa d’Agri

Il volontariato ha un ruolo importante per la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari che sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante. E’ questo il messaggio che l’ ’associazione “Cuore Amico” Basilicata-Lagonegro rinnoverà domenica 6 aprile attraverso la Giornata di screening cardiologico, glicemico, nutrizionale a Villa d’Agri presso la palestra comunale De Mase (via Verdi, dalle ore 8 alle 13) in collaborazione con il Comune di Marsicovetere.

Un’equipe di una ventina di medici cardiologi e internisti, biologi nutrizionisti, infermieri e volontari, sarà a disposizione per una serie di esami e per una valutazione clinica. “La prevenzione – sottolinea il Dottor Rinaldo Lauletta cardiologo – resta lo strumento fondamentale. Durante queste nostre iniziative accade di imbatterci in qualche caso importante di pazienti che prima ignoravano specifiche patologie. Si tratta di persone sempre più giovani di età che evidentemente continuano a sottovalutare l’importanza dei controlli. Anche per questo – aggiunge il dottor Lauletta – noi concentriamo il nostro impegno volontario nei confronti di ragazzi e comunque giovani tenuto conto che gli anziani nella gran parte dei casi hanno avuto modo di individuare le proprie condizioni di salute. Non mancano, purtroppo, pazienti che pur avendo avuto malattie importanti da sei anni non hanno fatto controlli. Le liste di attesa certamente non aiutano”. L’esperienza dell’Associazione in giro sui territori per gli screening è un buon osservatorio sullo stato di salute dei lucani con una risposta sempre numerosa, intorno ad un centinaio di pazienti a giornata.

A Maratea, a gennaio scorso, in occasione della più recente iniziativa dopo le 140 visite si è stati costretti a chiudere le iscrizioni a riprova che la domanda di esami cardiologici è in forte crescita in tutta la Basilicata. Ai volontari non mancherà l’apporto dell’Amministrazione Comunale di Marsicovetere. Il sindaco Marco Zipparri – da sempre in prima linea per il potenziamento dei servizi e delle prestazioni dell’ospedale di Villa d’Agri, presidio fondamentale per un’ampia utenza territoriale – conferma la sensibilità sui problemi della salute della comunità ed esprime il ringraziamento ai volontari dell’Associazione Cuore Amico. E’ un’ eccellenza territoriale – dice – di cui siamo orgogliosi e anche una “best practice” del volontariato lucano che specie nel sociale sopperisce alle carenze e difficoltà del servizio pubblico.