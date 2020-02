XVII Assemblea diocesana Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Domenica 1 marzo l’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo celebrerà la XVII Assemblea diocesana dal titolo “Ho un popolo numeroso in questa città. Abitare le vie dell’incontro per un comune cammino di speranza“.

Il momento dell’Assemblea è particolarmente importante per l’intera vita associativa in quanto permette di vivere pienamente la scelta democratica dell’associazione in cui i membri dei consigli parrocchiali andranno ad eleggere il nuovo Consiglio diocesano, in un esercizio di discernimento e responsabilità. Non solo, l’Assemblea è anche il luogo in cui, nel verificare il cammino compiuto negli ultimi tempi dall’Azione cattolica nella nostra città e nella nostra diocesi, si sogna il futuro della stessa Associazione, cercando nuove e solide vie per per essere testimoni del Vangelo nel contesto ecclesiale e sociale odierno.

L’Azione Cattolica Italiana è al servizio della Chiesa e del Paese da oltre 150 anni e in particolare nel nostro territorio da quasi cento. È agli anni Venti del Novecento infatti che risalgono i primi documenti di tale presenza.

In tutto questo tempo l’Ac ha lavorato incessantemente e spesso nel nascondimento, attraverso l’impegno educativo e sociale delle centinaia di persone che ogni giorno si spendono gratuitamente al servizio della formazione delle coscienze dei bambini, ragazzi, giovani e adulti. È una formazione a tutto tondo quella in cui crede l’Azione Cattolica che nella diocesi i Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo è presente in diciassette parrocchie e conta oltre un migliaio tra soci e simpatizzanti che prendono parte alle varie iniziative promosse dalle Ac parrocchiali.





Aderenti e non sono invitati a partecipare all’Assemblea, i cui lavori si svolgeranno domenica 1 marzo dalle ore 8:30 alle ore 17:00 circa, nell’Auditorium della parrocchia Santa Cecilia in Potenza.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 8:30 Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio e consegna delle nomine ai Presidenti parrocchiali.

Ore 9:45 Intervento di Luca Marcelli, delegato della Presidenza nazionale e responsabile nazionale ACR

Relazione di fine triennio a cura della Presidenza diocesana

Ore 11.00 Presentazione, dibattito e approvazione del documento assembleare

Ore 13.00 Presentazione dei candidati al Consiglio diocesano e insediamento del seggio elettorale

Ore 13.30 Pranzo

Ore 14.00 Apertura del seggio elettorale

Ore 15.30 Chiusura del seggio elettorale, spoglio e proclamazione degli eletti