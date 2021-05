XI Giornata Nazionale ADSI, domenica 23 maggio presso la Casa Domenico Aiello a Moliterno

Sono oltre 300, tra ville, palazzi, torri, castelli, case museo, che domenica 23 maggio apriranno gratuitamente al pubblico in tutta Italia, in occasione della XI Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria. Anche quest’anno la Casa Domenico Aiello che ospita il Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano parteciperà all’iniziativa.

E’ il primo insediamento museale del MAM (Musei Aiello Moliterno). E’ stato inaugurato nel 2010 ed è in gran parte dedicato a Michele Tedesco, il maggiore pittore lucano peraltro di origini moliternesi. Sono presenti alcuni suoi capolavori da “Cari colombi” alla “Morte del cardellino” a “Segreta attesa”. Sono custoditi inoltre venti suoi taccuini da artista di disegni ed acquerelli.

Michele Tedesco, nativo di Moliterno è uno degli artisti più rappresentativi dell’ottocento italiano, inizialmente macchiaiolo nel tempo virò verso una sensibilità simbolista.

Nei suoi dipinti la protagonista predominante è la figura femminile con una caratteristica che la contraddistingue: la malinconia. I volti che dipinge sono per lo più volti sofferenti, privi di sorrisi e forse di speranze, con sfondi paesaggistici talvolta di grande valore cromatico ed evocativo.

Il museo accoglie inoltre opere di Vincenzo Marinelli, Giacomo Di Chirico, Angelo Brando, Andrea Petroni, ecc.

La Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze della nostra Italia, quel museo diffuso che rende unico il nostro territorio, le sue città e i suoi borghi.

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata fino a sabato 22 maggio al seguente link: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/