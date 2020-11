WhatsApp lancia i “Messaggi effimeri”: scompaiono automaticamente dopo 7 giorni

Oltre al nuovo strumento di gestione dell’archiviazione, WhatsApp sta introducendo un’altra funzione che ci consentirà di inviare messaggi che si autodistruggono.

La piattaforma ha rivelato che ha avviato il lancio graduale della funzione “Messaggi effimeri“, grazie alla quale i messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni. La funzione non riguarda i messaggi inviati ricevuti prima di avere attivato i messaggi effimeri.

All’interno di una chat individuale, i partecipanti saranno in grado di attivare o disattivare i messaggi effimeri, mentre all’interno di una chat di gruppo, solo gli amministratori possono attivare o disattivare la funzione.

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp.

Quando rispondiamo a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondiamo a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

La piattaforma consiglia di attivare la funzione solo con i contatti fidati, a causa del fatto che qualcuno potrebbe:

inoltrare o fare uno screenshot di un messaggio effimero e salvarlo prima che non sia più visibile

copiare e salvare il contenuto di un messaggio effimero prima che questo non sia più visibile

scattare una foto di un messaggio effimero con una fotocamera o un altro dispositivo prima che non sia più visibile

Per impostazione predefinita, i file multimediali che riceviamo su WhatsApp vengono scaricati automaticamente nel nostro album. Se sono attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma verranno salvati sul telefono se sono attive le impostazioni di download automatico. Possiamo disattivare il download automatico su Impostazioni > Utilizzo dati e archivio su WhatsApp.

Come attivare i messaggi effimeri:

Apriamo la chat di WhatsApp.

Tocchiamo il nome del contatto.

Tocchiamo Messaggi effimeri. Se richiesto, tocchiamo Continua.

Selezioniamo Attivati.

La funzione è in fase di roll-out e sarà disponibile per tutti entro poche settimane.

Fonte: ispazio.net