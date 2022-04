Volpe investita e lasciata agonizzante. L’Oipa richiama l’attenzione sugli animali per strada

Non c’è limite all’inciviltà umana. Non ci si ferma con un cane o gatto, figuriamoci investendo una volpe. Ce ne sono tante in giro. Chi se ne frega. Guardate che soffrono anche loro, non sono fatte di gomma.

Trovata in località grumentina in territorio di Grumento agonizzante e lasciata a terra. Contattata la Dott.ssa Matricoti Irina a Villa D’agri, tempestivamente ha attivato il comune di Grumento Nova e il servizio veterinario ASL e OIPA ( Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Dopo averla soccorsa e stabilizzata è stata accudita dalla dotta.ssa fino al martedì successivo dove i volontari Oipa, con mezzi autorizzati e attrezzatura dedicata, hanno provveduto al trasporto presso il CRAS di Policoro dove ora è sotto cura specialistica. Non abbiamo ancora notizie sulle sue condizioni ma speriamo che si riprenda presto.

Il Delegato Provinciale OIPA Roberto Tedesco