Volley Serie C – La DMB Pallavolo Villa d’Agri riceve il Grottaglie

Prima partita in casa del 2020 per la DMB Pallavolo Villa d’Agri.

Sarà molto importante per l’ambiente la sfida che domenica 19 gennaio 2020 disputerà la DMB Pallavolo Villa d’Agri, tra le mura amiche, contro il Volley Club Grottaglie.

La squadra Lucana è a corto di risultati mentre il VOLLEY CLUB GROTTAGLIE è reduce da una convincente vittoria, domenica scorsa, ai danni del Modugno con un secco 3-0.

La squadra della Città delle Ceramiche sta tentando di continuare il discorso interrotto lo scorso anno quando, solo ad una partita dalla fine del campionato, non è riuscita ad accedere alle finali promozione. Il tecnico Giovanni Marasciulli ha dichiarato già in altre occasioni come affrontare il campionato in corso: “non dobbiamo porci obiettivi ed essere realisti, puntando a fare il massimo domenica dopo domenica”. Per ora è tra le prime quattro in classifica ed in piena corsa per i play off.

Al contrario dei giovani valdagrini che, dopo la bellissima prova di Castellana, non hanno più trovato il bandolo della matassa e si sono arenati dapprima contro il forte Taviano e poi nel derby contro la P2M Potenza.

Nella decima e penultima gara del girone di andata i ragazzi dei coach Dino Viggiano e Pinuccio Logiurato devono ripartire dal basso in quanto gli ultimi risultati hanno determinato l’attuale classifica che vede i gialloblu in piena zona retrocessione.

La presidente Bianca Viggiano ritorna sulla delusione nella prestazione e sulla sconfitta maturata sul campo di Potenza dove “a parte gli episodi a sfavore ed il clima teso, la squadra ha giocato con sufficienza e soprattutto senza quella carica che una squadra in lotta per la salvezza dovrebbe avere”. La società ha fatto quadrato attorno al tecnico ed ha richiamato i giocatori al massimo impegno perché “la C è un patrimonio da non perdere”. Il tecnico ha caricato il gruppo al rientro per gli allenamenti e si dice fiducioso sui miglioramenti futuri. Dice ancora la presidente Viggiano: “Bisogna avere più cattiveria ed anche migliorare nel “mestiere” e nella consapevolezza dei nostri mezzi, perchè come “mestiere” difettiamo nei confronti delle altre squadre per questioni di età e di scarsa esperienza di gioco che abbiamo in molti elementi”.

Il momento è delicato ed allora serve un palazzetto dello sport di Villa d’Agri pieno per incoraggiare i giovani atleti a dare il massimo ed a ritrovare quella fiducia persa. L’appuntamento è per domenica alle ore 18:30.

Esser..Ci è un onore, seguite…Ci con amore, sostenete…Ci con calore.