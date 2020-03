Viggiano, il Sindaco Cicala risponde a due consiglieri comunali di Tramutola su CoronaVirus

Già da diversi giorni, nella mia qualità di Sindaco di Viggiano, è in atto sul tema “corona virus” una interlocuzione con il Sistema Sanitario Regionale e, in particolare, con il Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri e con il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri per contribuire in maniera efficace a potenziare, in via precauzionale, l’Ospedale Civile di Villa d’Agri.

Difatti, dai verbali protocollati dei giorni scorsi del Centro Operativo Comunale di Viggiano emerge chiaramente il lavoro silente, sinergico e concreto che si sta portando avanti al fine di riuscire ad acquistare materiale sanitario utile da mettere a disposizione il prima possibile per l’Ospedale Civile di Villa d’Agri.

Preciso che queste azioni che si stanno cercando di mettere in campo per il bene dei cittadini vogliono migliorare e rendere più efficace una potenziale risposta del nostro sistema sanitario a questa emergenza epidemiologica.

Ritengo opportuno che in questo delicato momento che sta vivendo l’umanità tutta, le Istituzioni più che fare proclami lavorino con azioni concrete. Molti di questi proclami potrebbero far apparire debole il nostro Sistema sanitario, che come abbiamo sempre tutti detto, risulta essere di eccellenza. Pertanto, oggi più che mai dobbiamo evitare tutti di buttare le mani avanti, ma vi è necessità di lavorare in silenzio e di concerto rispettando i rapporti istituzionali.





Come sindaco del Comune di Viggiano, e consapevole dell’emergenza sto già operando da diversi giorni in tal senso e preciso anche che il Comune di Viggiano, che ho l’onore di rappresentare, è sempre stato negli anni sensibile ad intervenire con proprie risorse per migliorare le risposte socio-sanitarie e socio-assistenziali della comunità valligiana, e pertanto, ritengo che in questo momento particolarmente difficile, ancora di più, sia utile e necessario dare un segnale di solidarietà e a contribuire a far uscire il sistema Italia il primo possibile e nel migliore dei modi da questa emergenza.

Il Sindaco di Viggiano

Avv. Amedeo Cicala