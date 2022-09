Grave incidente domestico questa mattina a Viggiano. Un bambino di poco più di 2 anni è rimasto ferito dopo essersi rovesciato addosso un prodotto chimico per la pulizia della casa. Il piccolo ha riportato ferite molto serie al volto e alle braccia. E’ stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato ricoverato in codice rosso.

