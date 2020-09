[VIDEO] – Potenza, auto precipita in un burrone, un ferito

In Basilicata, a Potenza, dopo i tanti interventi per incendi boschivi che si sono verificati nelle ultime settimane, in diverse cittadine lucane, e a Palazzo San Gervasio e Venosa, per dei capannoni andati distrutti, i Vigili del Fuoco del locale Comando Provinciale, guidato dall’Ing. Romeo Panzone, nella mattinata di oggi, giovedì 24 settembre, hanno soccorso un 30enne.

L’uomo, del posto, dopo essere precipitato con la propria auto, in un burrone, in contrada Capoiazzo, è uscito autonomamente ed ha raggiunto la strada, dove il personale del “118 Basilicata” ha provveduto a trasportarlo al “San Carlo” per accertamenti sulle sue condizioni.

I VV.F., giunti sul posto, con una autopompa, un fuoristrada e cinque unità, insieme ai vari mezzi di soccorso ed alla Polizia Locale, dopo aver messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente, hanno collaborato al recupero del veicolo.

