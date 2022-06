ViaggioDANZA Summer Campus: posti ancora disponibili per l’evento nazionale rivolto a tutti i giovani danzatori

Ancora quindici giorni per iscriversi al ViaggioDANZA® Summer Campus, evento formativo nazionale che si terrà dal 28 al 31 luglio presso l’Agriturismo Tenuta Don Carlo di Nocera Superiore. Una quattro giorni di stage, audizioni e workshop dedicati ai diversi stili di danza e a tutti i giovani danzatori che hanno voglia di formarsi con maestri d’eccellenza di fama nazionale e internazionale come Michele Villanova, Michele Oliva, Francesca Dario, Mia Molinari, Damiano Bisozzi, Mena Capasso, Fabiana Zampa e Luigi Fortunato. In una sede d’eccezione, collocata tra le verdi colline dell’agro nocerino-sarnese, a metà strada tra Napoli e Salerno, il 29 e il 30 luglio saranno dedicati agli stages, alle audizioni e ai workshops, mentre l’ultimo giorno sarà riservato al galà degli allievi coreografi e soprattutto al Concorso Nazionale di Danza che si svolgerà presso il Teatro Auditorium “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” – Pagani (SA). Una competizione dedicata alle sezioni Classico e Neoclassico, Contemporaneo, Moderno, Lavoro Coreografico, Hip Hop e Show Dance per le categorie dei giovanissimi (fino a 11 anni), ragazzi (dai 12 ai 14 anni), e degli adulti (dai 15 anni in poi). Numerosi i premi in palio: borse di studio per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, targhe, medaglie, attestati di partecipazione a tutte le scuole, la super coppa VIAGGIODANZA TROPHY e i premi COREOGRAFO DI TALENTO.

“Continua il nostro viaggio nel fantastico mondo della danza! – ha commentato Luisa Villani, ideatrice del progetto Viaggio Danza – Con la manifestazione di aprile, a cui hanno partecipato 20 scuole provenienti da tutt’Italia con oltre 100 ballerini, siamo riusciti a donare 500 euro all’associazione AILMAG per la lotta al melanoma, perché danzare significa essere liberi ma anche attenzione all’altro!”.

Per chi partecipa all’evento, inoltre, l’opportunità unica di prendere parte a due progetti ambiziosi. Le Audizioni OCDP – Oliva Contemporary Project con il Maestro Michele Oliva per perfezionarsi nella danza contemporanea e le Audizioni GAC – Giovani Al Centro con il Maestro Michele Villanova volti al perfezionamento della tecnica di danzatori con base classica. Per le iscrizioni è sufficiente contattare il numero WhatsApp 3792375944 o scrivere alla email: summercampus@viaggiodanza.it.