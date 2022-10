Viabilità: tratto SS18 chiuso lunedì

Nuova chiusura al traffico sulla SS 18 a Maratea. L’Anas comunica che per permettere l’avanzamento dell’intervento di realizzazione del nuovo bypass con gallerie di collegamento con Sapri (SA), sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea (PZ) si rende necessaria un’interdizione al transito veicolare.

Nel dettaglio, tra le ore 8.30 e le ore 22.00 di lunedì 3 ottobre 2022, la SS18 sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 220,610 ed il km 223,000, ad esclusione dei frontisti e dei mezzi di emergenza.

In particolare infatti – nell’ambito dell’intervento in corso di esecuzione per un investimento complessivo di circa 47 milioni di euro – dovrà essere realizzata l’esecuzione di prove di carico sulle opere di fondazione.

Durante le ore di chiusura della tratta stradale, la circolazione potrà utilizzare i percorsi alternativi (per tutti gli autoveicoli e per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate) indicati in loco mediante apposita segnaletica.