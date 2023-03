Via alle iscrizioni al bando di concorso del Toko Film Fest

È aperta la call for entries per la decima edizione del Toko Film Fest. Cerca sul sito Film Free Way il “Toko Film Fest” e invia il tuo cortometraggio. L’iscrizione è aperta fino al 30 aprile.

Sono ammessi cortometraggi di qualsiasi genere, purché in possesso dei seguenti requisiti:

– durata massima 25 minuti

– distribuiti/presentati dal 1 Gennaio 2021 in poi

– con sottotitoli in inglese

Alla Proiezione dei cortometraggi si alterneranno Talk, dibattiti, momenti ricreativi in grado di offrire un’ ampio ventaglio culturale di esperienze.

Il Toko Film Fest è dalla parte del cinema indipendente; la sua proposta culturale si è da sempre contraddistinta per celebrare la creatività e la determinazione dei cortometraggi. Il festival è l’occasione perfetta per immergersi nella magia del cinema e per vivere

un’esperienza appassionante insieme a cinefili ed esperti del settore.

La nona edizione ha ospitato giovani e talentuosi attori del panorama cinematografico italiano, ricordiamo fra gli altri, Marianna Fontana, Gea Dall’Orto, Riccardo De Rinaldis.

Per quanto riguarda il concorso 2022, il cortometraggio vincitore è stato “Loop” di Pablo Polledri, cortometraggio spagnolo.

Per maggiori info. vai sul sito www.filmfreeway.com o visita le nostre pagine FB/IG.