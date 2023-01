Vertenza Vibac: ok della Regione a convocazione tavolo sindacale

In seguito alla mobilitazione sindacale unitaria dei giorni scorsi, anche la Politica regionale comincia a muovere i primi passi per affrontare una vertenza che

riguarda decine di lavoratori.

A margine del pesante comunicato Sindacale a firma Filctem, Femca e Uiltec, in cui si parla apertamente di “Occupazione e Salari a Rischio”, le parti sociali hanno richiesto all’ assessore regionale competente, Alessandro Galella,la convocazione immediata di un tavolo di lavoro per affrontare e risolvere tutte le problematiche aperte dello stabilimento di Grumento Nova.

I Sindaci dell’area, nel frattempo, hanno chiesto un intervento risolutivo e di mediazione al Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, il quale si è attivato immediatamente per sensibilizzare l’assessorato al lavoro e alle attività produttive della Regione Basilicata rispetto alla immediata necessità di convocazione di questo tavolo di concertazione.

La buona notizia di questi minuti è che l’incontro tra Regione, Sindaci e parti sociali (in rappresentanza dei lavoratori) si terrà.

Nelle prossime ore dovrebbe partire una convocazione ufficiale da parte dell’assessore Galella nei confronti di tutte le parti in causa.

Nel frattempo, il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala fa sapere:

“Parteciperò personalmente a questo importante confronto. La politica deve adoperarsi per trovare soluzioni immediate: è in gioco il futuro di tante famiglie.”