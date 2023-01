Il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, esprime solidarietà ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali della VIBAC dell’area Industriale di Grumento Nova che da ieri hanno promosso lo stato di agitazione per un settore fortemente in crisi per l’esagerato incremento dei costi energetici.

“Già nel 2014/2015 si manifestò una prima crisi”, dichiara il primo cittadino: “ed in un tavolo di trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, con i Sindacati e la Regione si trovò un punto di equilibrio per risolvere quella crisi con un piano di rilancio ed investimenti che riguardasse anche la produzione di energia da fonti alternative. Oggi ci troviamo in un momento ancora più delicato ed i piani di rilancio industriale e di riconversione energetica, appaiono ancor di più necessari. Saremo a fianco dei lavoratori, delle loro famiglie e chiederemo alla Regione di farsi promotrice di un incontro che possa trovare soluzioni nel breve tempo, con il coinvolgimento dello stato, per uno stabilimento importante in Basilicata ed in un territorio che energeticamente sta contribuendo tantissimo a livello regionale e nazionale”.