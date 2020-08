Vasto incendio a Venosa, intervento dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Potenza sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, in contrada Monte nel Comune di Venosa, per un incendio di bosco prevalentemente querceto. Gli uomini del Corpo Nazionale accorsi, sono giunti dalla sede di Palazzo San Gervasio e da Potenza, in 7 unità con 3 mezzi, tra questi anche il direttore operazioni di spegnimento. Per estinguere l’incendio è stato necessario il supporto di due elicotteri, di cui uno pesante in grado di sganciare fino a 9 mila litri. Diversi sono stati i lanci di estinguenti effettuati. Hanno collaborato con i vigili del fuoco anche le associazioni di volontari di protezione civile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Venosa. L’incendio è stato domato intorno alle ore 18.