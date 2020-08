“Val d’Agri Jazz”, l’11 e 12 agosto a Viggiano e Tramutola

Due le serate per la manifestazione, il “Val d’Agri Jazz”, che nella prima edizione ha riscosso un notevole successo: l’11 agosto, presso l’Hotel Kiris di Viggiano, si svolgerà la prima serata eliminatoria e il giorno seguente, il 12 agosto a Tramutola in piazza del Popolo, l’evento finale.







“Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi nell’agosto 2019, si ripropone – spiega l’associazione Vertina, organizzatrice dell’evento – di nuovo questa manifestazione che vede la partecipazione di molti gruppi jazz provenienti da tutte le parti d’Italia. È l’unica manifestazione – spiega l’associazione – di tal genere sotto forma di concorso che si tiene nel Sud Italia.

Quest’anno nonostante le enormi difficoltà organizzative dovute al Covid 19, abbiamo voluto fortemente portare avanti quest’idea musicale innovativa per il territorio della Valle dell’Agri, anche per far conoscere questo genere musicale in costante ascesa.”