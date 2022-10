Vaccino, in Basilicata al via le prenotazioni della quarta dose per gli over 12

Al via in Basilicata le prenotazioni per la quarta dose di vaccini anticovid per gli over 12. Lo rende noto l’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza. Sulla piattaforma Poste è possibile già da oggi (giovedì 6 ottobre) prenotare l’iniezione per coloro che hanno dai dodici anni in su che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni, secondo quanto disposto dal ministero della Salute con la circolare del 23/09/2022.L’intervallo minimo di 120 giorni tra la terza e la quarta dose verrà calcolato in automatico dalla piattaforma e il calendario di apertura dei punti vaccinali prevede disponibilità di prenotazioni per il solo mese di ottobre 2022. Nelle prossime settimane verrà data la possibilità di prenotare anche per il mese di novembre. Intanto, i contagi sono in rialzo in Basilicata. Nell’ultima settimana più 34, 5 per cento, secondo i dati della fondazione Gimbe, anche se rimane sotto la media nazionale l’occupazione dei posti letto in area medica e non si registrano ricoveri in terapia intensiva.

Potrebbe interessarti