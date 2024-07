Avis Marsicovetere: “in Estate mettiamo in campo il meglio di noi stessi al servizio degli altri”

L’Avis di Marsicovetere è sempre presente nella campagna estiva per le donazioni, per questo motivo chiede a tutti di Mettersi in Gioco, per sensibilizzare le persone alla donazione di sangue e plasma.

Un messaggio questo che sarà veicolato, come sempre, attraverso comunicati stampa, campagne social e spot radio.

Maggio e giugno hanno già mostrato i primi segnali di cedimento in termini di donazioni e sappiamo che l’estate rappresenta sempre il periodo più critico. Questo nuovo appuntamento vuole intercettare un pubblico sensibile al dono ed estendere il messaggio ai più giovani. La sensibilizzazione delle nuove generazioni è un passaggio fondamentale, così come la necessità di sfatare alcuni falsi miti ricorrenti. Parliamo di un impegno davvero rilevante, finalizzato a coprire il più ampio range possibile: la solidarietà non può permettersi di andare in vacanza.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, celebratasi il 14 giugno scorso, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha rinnovato anche quest’anno la campagna ‘Dona vita, dona sangue’ ed ha ricordato che “Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, nel 2023 sono aumentate le donazioni anche tra i giovani, nessuna Regione ha registrato carenza di sangue durante l’estate ed è cresciuta anche la raccolta di plasma. Sono dati che dimostrano l’importanza e la buona riuscita di queste campagne. Donare il sangue è un gesto semplice ma con un impatto fortissimo e continuiamo a incoraggiare i giovani perché c’è bisogno di un ricambio generazionale dei donatori. In questi mesi abbiamo promosso la donazione del sangue nel corso di importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, oggi ripartiamo con un nuovo spot e attività in tutta Italia per far crescere anche nel 2024 le donazioni di sangue e plasma”.

Il testimonial della campagna è l’ex stella del rugby azzurro e conduttore televisivo Martín Castrogiovanni, protagonista del nuovo spot istituzionale che è in onda su televisioni e radio nazionali durante questi mesi estivi.

A livello nazionale, nel 2023, è tornato a crescere il numero dei donatori giovani. L’andamento di Avis Marsicovetere è sulla stessa linea in quanto, nell’ultimo quinquennio, i nuovi donatori hanno avuto una costante crescita: 12 nel 2020, 51 nel 2021, 44 nel 2022, ben 82 nel 2023 e 40 nel primo semestre del 2024. Perciò su 229 nuovi donatori ben 174 si collocano nella fascia tra i 18 e i 45 anni.

Un risultato sicuramente positivo che però rientra in una tendenza ultradecennale all’invecchiamento della popolazione dei donatori, tendenza che trova conferma nel confronto con gli anni precedenti.

Non bisogna però accontentarsi dei buoni risultati ottenuti, perché per invertire la tendenza all’invecchiamento della popolazione dei donatori e per garantirci l’autosufficienza in materia di plasma c’è ancora tanto da fare.

Un brano musicale di Max Gazzé, di qualche anno fa, recitava “Vento d’estate io vado al mare voi che fate”, noi di Avis Marsicovetere abbiamo una idea: “Donate!!!”. Ecco la prima cosa da fare: Donare Sangue o Plasma al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel. L’appuntamento è per giovedì 25 luglio 2024, dalle 7:30 alle 12:00.

E’ solo con l’impegno concreto di tutti gli attori in campo, dalla nostra Regione, alla più piccola associazione di donatori, che sarà possibile garantire non solo nel presente, ma anche in futuro, le trasfusioni e le terapie a base di farmaci plasmaderivati per tutti i pazienti del nostro territorio.

L’Avis comunale di Marsicovetere continuerà a lavorare fianco a fianco, sensibilizzando i cittadini sul ruolo centrale della donazione e proseguendo nelle attività di divulgazione per migliorare l’apporto di Sangue e Plasma ai centri trasfusionali ed ai reparti ospedalieri, con la consapevolezza che la disponibilità di emocomponenti rappresenta un Livello Essenziale di Assistenza per la stabilità sociale, sanitaria, politica ed economica della nostra Regione.