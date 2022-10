Vaccini, scatta la quinta dose in Basilicata

Al via anche in Basilicata la quinta dose di vaccino anti-Covid, con i nuovi farmaci efficaci contro le varianti Omicron. Il ministero della Salute ha appena emanato la circolare che autorizza il terzo richiamo per tutti gli over 60, anche se la sua inoculazione è raccomandata a ultraottantenni, ospiti delle Rsa e anziani fragili che abbiano ricevuto la quarta dose o siano guariti dall’infezione da almeno tre mesi, per rafforzare la protezione dalle forme gravi di malattia in vista della stagione fredda. quinta dose di vaccino anti Covid19 arriva anche in Basilicata. E così è arrivato l’annuncio dell’Azienda sanitaria: a partire da oggi (venerdì 21 ottobre) sulla piattaforma regionale sarà attiva la prenotazione della quinta dose del vaccino a mRNA bivalente. A Potenza, per il momento, l’unica data disponibile è il 3 novembre. Nei centri vaccinali di Lauria, Melfi, Paterno, Senise e Venosa attive le prenotazioni dal 21 fino al 30 novembre nei rispettivi giorni di apertura.

