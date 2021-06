Vaccini: “in Basilicata open day astrazeneca solo per over 60”

“In Basilicata Open day con AstraZeneca vi sono stati solo per la fascia 60-79 anni. Abbiamo sempre rispettato le indicazioni e le circolari giunte da Roma, ma adesso serve chiarezza definitiva”. Lo ha scritto su twitter il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

A oggi in in Basilicata 11352 richiami Astrazeneca di 12-59 anni ancora da somministrare, che saranno effettuati con vaccino MRNA, come da decisione del Governo.

Sono oltre 36.000 i richiami Astrazeneca per la fascia di età 60-79 ancora da fare. Al momento in Basilicata vi sono solo 11.500 vaccini Astrazeneca in giacenza”.