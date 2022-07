Vaccini covid-19: in Basilicata in netto aumento le somministrazioni

Nella settimana dal 16 luglio a ieri, 22 luglio, in Basilicata sono state effettuate 3.295 vaccinazioni anti covid-19: lo ha reso noto la task force regionale.

Nella settimana precedente erano state 2.172, dal 2 all’8 luglio 879.

In totale, i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 468.393 (84,7 per cento), quelli che hanno avuto la seconda 442.249 (79,9 per cento) e quelli che hanno avuto anche la terza sono 358.752 (64,8 per cento), Sono state infine inoculate 12.606 quarte dosi (2,3 per cento).