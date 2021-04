Vaccinazioni anti-covid: oltre 5mila prenotazioni nelle prime 4 ore sul portale delle poste

“Oltre 5000 prenotazioni in sole 4 ore nella prima giornata di prenotazione sul sistema Poste. Si tratta di un risultato importante che conferma la validità della piattaforma e la bontà della nostra scelta. Coloro che non sono riusciti ad accedere alla prenotazione potranno farlo già da domani, grazie al numero verde di Poste 800.00.99.66 che trasmetterà alle aziende sanitarie territoriali i nominativi mancanti – verificando che rientrino nei requisiti di cui alle Tabelle 1-2 del Ministero della Salute – per poi aggiungerli alla piattaforma.

Un lavoro di squadra, che vede Poste e Regione Basilicata uniti nella battaglia per vaccinare quante più persone possibili. Domani daremo ulteriori informazioni in favore di caregiver e conviventi”.

Lo afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.