usura a Lauria, un arresto

I Carabinieri di Lagonegro, su disposizione della Procura, hanno arrestato una persona e notificato a un’altra il divieto temporaneo di esercizio di impresa. I due (entrambi di Lauria) sono accusati di aver prestato denaro ad usura con un tasso del 120% annuo a cittadini e imprenditori della zona.

“Zero”, questo il nome dell’operazione avviata nel mese di maggio del 2020 e coordinata dal capo della Procura di Lagonegro, Gianfranco Donadio, e dal pm Francesca Fresch, ha portato anche al sequestro di beni per 100mila euro e di una società, data in gestione a un curatore fallimentare. Inoltre, sono state scoperte intestazioni fittizie di beni fatte per evitare sequestri preventivi del patrimonio.