Un’italiana coinvolta nella sperimentazione del vaccino anti covid nel Regno Unito

Elisa Granato è la prima italiana ad essersi sottoposta alla sperimentazione del vaccino contro il nuovo coronavirus realizzato dal team del “Jenner Institute” dell’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda Advent-Irbm di Pomezia. Assieme ad Edward O’Neill, il primo essere umano ad essere stato vaccinato contro il Covid-19, l’italiana è tra i 500 volontari coinvolti nella sperimentazione.

Il vaccino Chadox1 nCoV-19 è stato sviluppato in meno di tre mesi dal team della Oxford University, coordinato dalla professoressa Sarah Gilbert, docente di virologia: “Personalmente ho molta fiducia in questo vaccino“, ha detto. La scienziata ha aggiunto che “ora dobbiamo testare il vaccino e raccogliere dati sulla sua efficacia sull’uomo. Dobbiamo dimostrare che funziona davvero e impedisce alle persone di essere infettate dal coronavirus, poi potremo somministrarlo a una popolazione più ampia“.

Elisa Granato, che lavora ad Oxford come ricercatrice di zoologia e microbiologia. A due giorni dall’inoculazione, la ricercatrice ha scritto su Twitter che sta bene: “sto benissimo finora, e il team sta facendo un lavoro fantastico nel seguirci e sostenere tutti i partecipanti”.

Come funziona il vaccino Chadox1 nCoV-19? Dopo essere entrato in circolo nel corpo del volontario, provoca una risposta immunitaria grazie alla presenza di un virus, il Chadox1, geneticamente modificato con un frammento di Dna che rende il Covid-19 letale per l’uomo. Il Chadox1 è inoltre una versione più debole di un virus del raffreddore. Hanno inoltre ricevuto indicazioni di compilare un diario online con le informazioni sul proprio stato di salute, o eventuali sintomi, per una settimana. In caso di peggioramenti, il diario andrà compilato per tre settimane.





