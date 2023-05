UNIBAS presenta lo Spoke 4 del progetto PNRR “NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile”: tutte le opportunità e i finanziamenti per le imprese del Mezzogiorno

Lunedì 22 maggio a Matera, presso il Campus Universitario (Via Lanera, 20) alle ore 10:30, l’Università degli Studi della Basilicata presenta i bandi di finanziamento e opportunità per le imprese nell’ambito Montagna digitale e sostenibile (Spoke 4) del progetto “NODES-Nord Ovest Digitale E Sostenibile”, selezionato dal Ministero dell’Università nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto, iniziato il 1° ottobre 2022, porterà 110 milioni di euro sul territorio di Piemonte, Valle d’Aosta e sulle province più occidentali della Lombardia, Como, Varese e Pavia e 15 milioni di euro per attività di ricerca e bandi a cascata a favore delle regioni del Sud del Paese. L’obiettivo è la costituzione di uno degli 11 Ecosistemi dell’Innovazione che il Ministero ha individuato, al fine di supportare la crescita sostenibile e inclusiva dei territori di riferimento in quella che viene identificata come la doppia transizione (digitale ed ecologica).

Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.

L’Università degli Studi della Basilicata è partner per il Sud dello Spoke 4; durante l’incontro verranno presentati bandi a cascata per le imprese e le modalità di partecipazione tramite la piattaforma webtelemaco.infocamere.it, grazie alla collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte che supporterà la gestione ottimale dei bandi. All’incontro sarà possibile confrontarsi direttamente con i partners del progetto in una sessione di Q&A.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO SARÀ NECESSARIO REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK: https://forms.gle/sEqU82VTkhyFBPsB8

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.ecs-nodes.eu/4-montagna-digitale-e-sostenibile