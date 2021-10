Un uomo pugliese si perde in località Pozzo Volturino 1 a Calvello. Ritrovato dai Vigili del Fuoco di Villa d’Agri

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 12.50 circa, sono intervenuti per soccorso a persona in località Pozzo Volturino 1 di Calvello (Pz).

Un uomo pugliese di 64 anni in cerca di funghi, ha perso l’orientamento a causa della nebbia presente in zona, subito ha contattato il 115, e seguendo le indicazioni del personale addetto alla Sala Operativa, ha fornito utili elementi per rintracciarlo.

Allertata la squadra in servizio presso il distaccamento di Villa d’Agri, contemporaneamente partiva una ulteriore squadra dalla sede centrale di Potenza, intanto il personale di Villa d’Agri con i Carabinieri della locale stazione erano già sulle tracce del richiedente.

Alle 13.33 circa la persona veniva ritrovata in buono stato di salute al confine con il comune di Marsicovetere e ad una distanza di circa 1,5 km dalla sua auto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci uomini, allertato anche il reparto volo VV.F. di Bari non più necessario a seguito del ritrovamento.

Sul posto anche i Carabinieri.