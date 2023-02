Un sito web mette in rete i patrimoni di cinque regioni

Sedici siti , patrimonio mondiale dell’Unesco, che si trovano in cinque regioni del Sud (Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna) hanno fatto rete grazie all’associazione ‘Patrimoni del Sud’. E attraverso un portale (www.patrimonidelsud.net) offrono informazioni e servizi al turista, consentendo una visita virtuale dei luoghi, suggerendo itinerari e offrendo al visitatore sconti e agevolazioni. I risultati di questo progetto, sostenuto dal ministero del Turismo, e che vede capofila la Provincia di Matera, sono stati presentati a Roma, a Montecitorio, alla presenza di amministratori locali.

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha evidenziato la mission del progetto: “Mettere al centro la promozione dei territori attraverso il motto un sito tira l’altro. L’obiettivo è quello di utilizzare la forza dei siti Unesco per promuovere tutto il territorio circostante e fare rete, non solo tra i siti. Siamo consapevoli dell’importanza della sinergia tra enti per provare a massimizzare sempre più le presenze turistiche sui rispettivi territori”. Per la Basilicata ci sono i Sassi di Matera e il Parco delle chiese rupestri.