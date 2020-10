Un nuovo positivo al Coronavirus a Sant’Arcangelo, il sindaco La Grotta conferma la chiusura delle scuole

Il sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta, rende noto attraverso i canali social la positività di un altro concittadino e conferma la chiusura delle scuole fino al 10 ottobre.

Ecco il suo post su facebook:

Cari concittadini, nel comunicarvi un ulteriore caso positivo al Covid 19 nella nostra comunità, vi annuncio che in mattinata ho firmato una nuova ordinanza, la n. 111, in cui confermo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal giorno 5 ottobre al giorno 10 ottobre c.a. Senza mai abbandonare l’obiettivo di tutelare e salvaguardare la salute pubblica e solo dopo una serie di interlocuzioni intercorse tra dirigenti scolastici ed autorità sanitarie territoriale, con le quali disporremo nei prossimi giorni un massiccio screening di massa che vede coinvolta la popolazione studentesca, ho maturato la decisione di continuare a mantenere le scuole chiuse, interpretando il ruolo che i cittadini mi hanno consegnato con responsabilità e coraggio. Faccio appello all’intera comunità di rispettare le misure di prevenzione: distanziamento sociale e uso delle mascherine anche all’aperto, in questi momenti necessita ritrovare lo spirito di unità e di collaborazione che spesso smarriamo.