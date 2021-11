“Un albero per il futuro” nel ricordo di Giovanni Falcone, a Moliterno il 22 novembre

Il CUFA Comando Unità Forestali e Ambientali, in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, ha promosso un progetto di educazione alla legalità ambientale denominato “un albero per il futuro”, che prevede nel triennio 2020-2022, la donazione e messa a dimora nelle scuole di circa 50.000 piantine. Nell’ambito di questo progetto, il Raggruppamento Carabinieri Bíodiversità, in accordo con la Fondazione “FALCONE”, ha avviato lo sviluppo delle attività per duplicare il Ficus Microphilla columnaris magnoleides situato all’ingresso dell’abitazione palermitana del giudice assassinato, divenuto celebre come l’Albero di Falcone, ed attraverso complesse procedure di laboratorio sono state portate a radicazione circa 1.000 piantine con lo stesso genoma della pianta madre, con l’intento di donarle alle scuole e agli Enti, per metterle a dimora.

Il giorno 20 novembre sono state piantate le prime 100 piantine a Palermo. Adesso anche Moliterno e tanti altri comuni pianteranno l’albero di Falcone, iniziativa a sostegno della legalità e della educazione ambientale.

La cerimonia della messa a dimora è prevista per giorno lunedì 22 novembre 2021, nel giardino dell’Istituto Comprensivo G. Racioppi, alla presenza del Sindaco Antonio Rubino, dell’assessore all’ambiente Giovanni Risi, del comando Carabinieri Forestali e Carabinieri del Parco, della Dirigente Scolastica Carmelina Rocco e delle classi Terze e Quarte della primaria.

