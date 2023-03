Tutto è pronto a Baragiano per la corsa più longeva a livello dilettantistico del centro-sud: la “61° esima Medaglia D’oro Santissima Annunziata-Memorial Pasquale Massa e Donato Russillo” 1° Trofeo Memorial Nicodemo Macrifugi che si svolgerà come di consueto lunedì 10 Aprile 2023 e che quest’anno vede salire in sella oltre 100 iscritti provenienti da tutto il centro sud, con squadre dalla Basilicata, Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Abruzzo, Marche, Umbria. L’organizzazione è a cura sinergica di ” Baragiano Pedala… Finalmente” e “Associazione ciclistica sportiva dilettantistica” – il patrocinio del Comune di Baragiano Regione Basilicata, Provincia di Potenza. che da tempo ormai si è attivata per l’annuale evento del lunedì di Pasquetta che porta a Baragiano tantissimi sportivi, amanti della bicicletta e curiosi.

Appuntamento alle ore 10:00 di lunedì mattina e ritrovo con la punzonatura a Baragiano paese, cui seguirà la partenza simbolica alle 14:45 e alle 15:15 lo start ufficiale dallo scalo di Baragiano, con arrivo su in paese alle 17:15 circa. Gli spettatori potranno assistere come ogni anno a bordo strada, nelle aree delimitate al pubblico. Gli atleti si impegneranno a tagliare attraverso un percorso di 64,4 km in una gara tutta riservata alle categoria allievi che si snoda su un tracciato pianeggiante di 7 kilometri da ripetere 5 volte. Baragiano scalo- bivio Via Appia nord-indi ex SS7-svolta per SP62(inizio salita)-bivio SP62 santuario S. Gerardo Maiella GPM-indi SP di Picerno-Baragiano SP83- bivio S.I.-bivio SS94 dir.- bivio entrata su ex SS7-centro abitato Baragiano Scalo-bivio Via Appia nord-bivio Z.I-bivio SS94 dir.-innesto su ex SS7-Baragiano Scalo(circuito corto da percorrere solo una volta)-indi bivio Via Appia Nord-continua su ex SS7-svolta su ponte inizio salita su SP62-bivio SP 62 santuario San Gerardo Maiella (ultimo km)-Arrivo Baragiano Paese. gli sportivi iscritti hanno un’ età che va da una eta di 15 e 16 anni e alcuni passano anche al professionismo dopo qualche anno, accadde per Domenico Pozzovivo, Antonio Santoro, Davide Apollonio ecc. Dunque una gara aperta anche ai talenti che potranno seguire la strada del ciclismo ad alte vette.