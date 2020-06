Trovato dai Vigili del Fuoco un corpo senza vita a Melfi

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna alle ore 00.04 circa, con il personale del distaccamento di Melfi, sono intervenuti a Melfi in c.da Le Serre per ricerca persona.







I Vigili del fuoco, attivati dai Carabinieri di Melfi, giunti sul posto, hanno iniziato subito a perlustrare la zona interessata. Durante le ricerche, hanno ritrovato un corpo privo di vita all’interno dei propri terreni.

I Vigili del fuoco, sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada e cinque unità.

Nelle prossime ore vi aggiorneremo sull’accaduto.