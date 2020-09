Trecchina: incendio bosco e vegetazione

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 06.00 circa sono intervenuti per un grosso incendio di bosco e vegetazione arbustiva a Trecchina (Pz).

I Vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Lauria, giunti sulla S.S. 585 al Km 10, si sono subito organizzati per affrontare l’incendio, infatti oltre ad intervenire con squadre di terra, hanno predisposto già l’intervento aereo con il coinvolgimento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).





Le operazioni di spegnimento sono state agevolate dall’impiego di un canadair che ha effettuato diciassette lanci tra acqua ed agente estinguente.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autovettura per un totale di sette unità.

L’intervento si è concluso alle ore 12.30 circa.





Sul posto anche Carabinieri e Associazioni di Volontariato.