Tre milioni nascosti al fisco. Indagine della Gdf nel Metapontino

La Guardia di finanza della Compagnia di Policoro ha scoperto una probabile evasione fiscale per circa tre milioni di euro. Al centro dell’indagine due società del Metapontino operanti nel settore delle scommesse on line. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due persone operavano per conto di una nota società maltese di bookmaking. Il loro compito era quello di raccogliere gli importi relativi alle scommesse nell’ambito della provincia di Matera. Ma, secondo l’ipotesi accusatoria, i due intermediari non avrebbero dichiarato le commissioni percepite da parte del bookmaker. In sintesi, l’operazione avrebbe permesso di appurare la probabile evasione d’imposta complessiva per circa 3 milioni di euro da parte dei due intermediari, e la posizione di una delle due persone è al vaglio della magistratura “per l’ipotesi di reato di infedele ed omessa dichiarazione”.

