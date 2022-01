Tramutola, rientro a scuola in sicurezza: screening epidemiologico gratis per le scuole

Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 sarà effettuato uno screening epidemiologico gratis per il personale scolastico (scolari e studenti, personale docente, personale di segreteria e ATA, autisti, vigilatrici scuolabus e personale addetto alla refezione scolastica).

Qui è riportato il calendario con gli orari suddivisi per plesso scolastico:

SABATO 8 GENNAIO (mattina)



SCUOLA PRIMARIA

Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 CLASSI I° E II°

Dalle ore 10:30 alle ore 12:00 CLASSI III° E IV°

Dalle ore 12.00 alle ore 13.30 CLASSI V°A E V°B

SCUOLA DELL’INFANZIA

Dalle ore 15.00 alle ore 16:30 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 CLASSI I° E II°

Dalle ore 18:00 alle ore 19.30 CLASSE III° DOMENICA 9 GENNAIO (mattina)

Dalle ore 09:00 alle ore 10.00 PERSONALE SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 FREQUENTANTI I° ANNO

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 FREQUENTANTI II° ANNO DOMENICA 9 GENNAIO (pomeriggio)

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 FREQUENTANTI III° ANNO

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 FREQUENTANTI IV° ANNO

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 FREQUENTANTI V° ANNO

N.B. I genitori con figli che frequentano classi diverse li potranno accompagnare alla stessa ora.

Lo screening è su base volontaria ma è fortemente raccomandato.



Al fine di accelerare le operazioni e per evitare assembramenti, si invitano i genitori e/o coloro i quali sono interessati allo screening a voler compilare anticipatamente il consenso informato scaricabile qui in basso, da consegnare agli operatori preposti.