Tragedia sul Sirino: escursionista scivola in un canalone e muore

Incidente oggi pomeriggio sul versante lagonegrese del Monte Sirino. Tre escursionisti si trovavano nei pressi della località Madonna del Brusco, quando uno dei tre è scivolato in un canalone perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco ed i carabinieri, ed un elicottero da Gioia del Colle abilitato per le ricerche notturne. A perdere la vita Fabio Limongi, escursionista molto esperto e conosciuto da molti anche per i diversi salvataggi effettuati perché impegnato in gruppi di soccorso.

