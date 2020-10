Tornano le giornate FAI d’autunno anche in Basilicata

Dopo la Conferenza Stampa nazionale a Roma presso il MiBACT e alla presenza delle Istituzioni, a evidenziare una significativa sinergia intorno a un progetto sempre più rilevante in Italia, racconteremo alla Stampa le importanti aperture straordinarie promosse dal FAI grazie alla collaborazione con le Istituzioni, che traduce in azione concreta la nostra visione di una valorizzazione del territorio condivisa e partecipata.

Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 16.30 a Potenza presso la sede del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” è in programma la conferenza stampa regionale di presentazione delle Giornate Fai d’Autunno. La scelta del luogo è motivata dal fatto che in questa edizione delle GFA abbiamo pensato di raccontare alcuni tra i più interessanti Musei della Basilicata e per dare continuità sul piano regionale alla collaborazione con il MiBACT.

Sarà un eccezionale doppio appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno per la prima volta in due fine settimana, il 17 e 18 ottobre e il 24 e 25 ottobre. L’edizione 2020 è dedicata a Giulia Maria Crespi scomparsa nel luglio scorso.

L’evento nazionale, giunto quest’anno alla 9^ edizione, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBACT), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con il Patrocinio e la collaborazione della RAI.

Carmen De Rosa