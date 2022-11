Tir precipita da viadotto, morto il conducente

Ancora sangue sulle strade lucane. Un uomo di 49 anni è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi questa mattina all’alba tra Miglionico e Matera. La vittima era calabrese ed era alla guida di un autoarticolato che trasportava un blocco di cemento. L’incidente è avvenuto intorno alla 5. 15 lungo la Provinciale 26 che costeggia la diga di San Giuliano, in corrispondenza del cavalcavia Foggia di Lupo, in territorio di Miglionico. Per ragioni ancora in via di accertamento, il camion ha sfondato il guardrail precipitando giù da un viadotto. I soccorsi sono stati inutili. Il conducente è rimasto schiacciato nella cabina della motrice. Sul posto, oltre a 118, carabinieri e polizia stradale, anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 49enne dalle lamiere.