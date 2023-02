I lucernari assorbono una grande quantità di luce naturale e le migliori tende per lucernari ti permetteranno di controllare questa luce quando ne avrai bisogno.

La luce che entra dall’alto è molto luminosa e quindi, se le finestre standard non sono un’opzione o se vuoi semplicemente una fonte di luce aggiuntiva, i lucernari (noti anche come lucernari o finestre per tetti) sono un’ottima idea.

Sono anche un’idea scontata nelle conversioni di loft e in molte conversioni di fienili o in edifici tutelati, dove l’aggiunta di nuove finestre potrebbe non essere consentita.

Qual è la tenda per lucernario migliore per me?

Esistono diversi tipi di tende per lucernari. Le tue esigenze individuali determineranno la scelta migliore per te, noi di MyBlind ti consigliamo queste:

La tenda oscurante bianca

A volte i proprietari di casa sentono le parole “tenda oscurante” e pensano automaticamente a tende scure e tristi. Non è questo il caso delle tende oscuranti bianche.

Con queste tende per lucernari puoi ottenere un oscuramento completo in qualsiasi momento della giornata, senza dover vedere grandi finestre nere sopra la tua testa.

Le tende oscuranti per lucernari su misura bianche si integrano perfettamente con i soffitti bianchi e conferiscono un aspetto pulito a qualsiasi stanza.

La tenda veneziana

Non sapevi che si potessero avere delle tende veneziane per lucernari? Esistono davvero e sono molto eleganti. Le tende veneziane oscuranti sono solitamente realizzate in alluminio, quindi sono facili da pulire.

Questo le rende una scelta perfetta per le stanze in cui può esserci umidità, come i bagni o le cucine.

Poiché le lamelle sono regolabili, puoi personalizzare la quantità e la direzione della luce che entra nella stanza.

Tenda oscurante telecomandata

Molti lucernari sono situati in alto o in un punto difficile da raggiungere a mano. Ecco che entra in gioco la tenda oscurante telecomandata.

Queste tende possono essere elettriche o a energia solare. Indipendentemente dal tipo scelto, queste tende rendono l’apertura e la chiusura della finestra facile come premere un interruttore.

Tenda oscurante con ventose

Stai affittando la tua casa e vuoi aggiungere delle tende oscuranti che non lascino segni permanenti? Prova le tende oscuranti per lucernari con ventose.

Queste pratiche tende per lucernari possono essere installate e rimosse con facilità. Puoi portarle con te anche in vacanza o in viaggio per offrire un ulteriore grado di ombra a qualsiasi spazio.

Sei ventose lungo il perimetro della tenda ne facilitano l’installazione.

Uno degli altri vantaggi di questa tenda unica nel suo genere è il rivestimento riflettente sul retro che offre un isolamento ancora maggiore all’interno della tua casa. Questa caratteristica rende le tende a ventosa un’ottima scelta per i climi caldi o freddi.

Tende per abbaini

Se il tuo lucernario è un design a lanterna, hai bisogno di tende per abbaini. Queste straordinarie tipologie di tende offrono una copertura per le tue finestre uniche nel loro genere e ti proteggono dal sole eccessivo in estate e dal freddo eccessivo in inverno.

Il loro design compatto permette di adattarsi perfettamente a spazi ridotti.

