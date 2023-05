Tecnologia: le tendenze della programmazione web per il 2023

Mano a mano che il processo di transizione digitale avanza, aumentano le aspettative di chi utilizza servizi online e portali web. Ormai per un’azienda che offre la possibilità di effettuare acquisti in rete, oppure fornisce servizi attraverso una piattaforma digitale, è necessario che l’esperienza degli utenti sia di qualità soddisfacente. Non è più sufficiente un sito web dal design spartano, impossibile da navigare attraverso uno smartphone, e che appare identico per tutti i visitatori senza opzioni di personalizzazione. In questo articolo vedremo alcune tendenze del campo della programmazione web da tenere a mente quando si progetta o commissiona un portale digitale.

Contenuti personalizzati per ogni utente

Come accennato, un’esperienza di navigazione identica per ogni visitatore difficilmente soddisferà gli utenti della rete più esigenti. Quando si accede nuovamente a un e-commerce, oppure si apre un servizio di streaming, ci si aspetta oggi di ricevere consigli personalizzati sugli articoli o le serie TV che più probabilmente ci interesseranno. È più semplice, così, trovare contenuti davvero utili in tempi brevi, a volte anche senza dover effettuare nuovamente una ricerca, ma cliccando su una delle opzioni che compaiono nella home page. Questi risultati si ottengono attraverso la tecnologia di apprendimento automatico oppure i cookie, che tengono traccia del comportamento degli utenti durante la visita a un sito.

Risposta rapida ai feedback

Avere una buona reputazione online è cruciale per un business che desideri mantenere ed espandere la propria clientela. Un modo per farlo include rispondere in modo rapido a eventuali feedback, sia che questi riguardino articoli o servizi offerti, sia che si riferiscano all’usabilità di una piattaforma online. Per riuscire a tenere il passo con queste aspettative è utile affidare creazione e manutenzione della propria presenza online a un’agenzia che si avvale del lavoro agile, seguendo la metodologia di gestione dei progetti insegnata in bootcamp di programmazione come quello erogato da Aulab. Dividendo ogni progetto in iterazioni, questo metodo rende più semplice la modifica di elementi implementati di recente in base al feedback ricevuto da parte dell’azienda e degli utenti del sito, assicurando una soddisfazione sempre ottimale.

Design responsive e modalità notte

A livello mondiale, la maggior parte del traffico internet avviene tramite dispositivi mobili: nel 2021 la percentuale era del 57%. È chiaro, allora, che un sito web aziendale deve necessariamente essere responsive, cioè adattarsi allo schermo di smartphone e tablet per permettere una navigazione senza ostacoli. Il prezzo da pagare per un sito che non funziona da dispositivi mobili è, molto spesso, la perdita di una potenziale vendita.

Un’altra funzione da aggiungere a portali e applicazioni, accessibili a ogni ora a un gran numero di utenti, è la modalità notte. Lo sfondo nero e il testo chiaro contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi e rendere i contenuti più fruibili in un ambiente buio, per esempio per chi visita il sito di sera.

Progressive web app

Le progressive web app (PWA) sono applicazioni a cui si accede da browser, ma che offrono funzionalità e modalità di utilizzo quasi del tutto simili a quelle delle app native. Si caricano immediatamente, memorizzando le risorse nella cache, e possono essere utilizzate in modo veloce anche quando non si è connessi alla rete. Al tempo stesso, non necessitano come le app vere e proprie alcuna installazione sul dispositivo dell’utente, facendogli risparmiare spazio in memoria. Per le aziende, hanno il vantaggio di costo e tempi di realizzazione minori, facilità di accesso, e possibilità di offrire immediatamente agli utenti un’esperienza completa senza doverli persuadere a scaricare un’app. Contribuiscono, dunque, ad aumentare le conversioni con un impegno ridotto, e sono certamente un’opzione da valutare se si desidera creare un’applicazione aziendale.