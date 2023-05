Team Bykers Viggiano sugli scudi in Puglia

Domenica 30 Aprile si è svolta la seconda edizione della XC Valle d’Itria a Martina Franca in provincia di Taranto nello splendido scenario del Parco Ortolini e valida quale prova del Challenge XCO Puglia nonché campionato regionale categorie internazionali ed amatoriali. I ragazzi della squadra viggianese della Team Bykers Viggiano, su un percorso molto nervoso fatto di strappi e numerosi single track con lunghezza di circa quattro kilometri, hanno fatto valere tutto il loro grado tecnico e la loro esperienza ottenendo ottimi risultati.

Partendo dai primi posti ottenuti dalla donna esordiente Lauria Alessandra per passare a Mangino Domenico (Allievo primo anno) vincitore allo sprint sul pugliese Diomede, nella stessa categoria degli allievi primo anno da registrare l’ottimo piazzamento degli altri atleti viggianesi, Vigliarolo Lorenzo (quinto) Carlomagno Antonio Giovanni (sesto) e Fortunato Antonio (quattordicesimo).

Nella categoria internazionale degli Juniores ottimo quarto posto per Lauria Carmine.

Alle loro prime esperienze nei percorsi di XCO, i giovanissimi della categoria G6 (dodici anni), Carlomagno Nicolò ha ottenuto un ottimo quarto posto mentre il suo compagno di squadra, Giampietro Michele, è giunto nono.

Un’ottima forma messa in mostra dagli atleti in vista dei prossimi impegni agonistici che vedrà la compagine viggianese impegnata con le categorie agonistiche nella prima edizione della XC Fontana Cavallina in quel di Genzano di Lucania e facente parte del Trofeo X-Country Basilicata-Campania, circuito di Mtb che vede la compagine del Team Bykers Viggiano come uno dei principali organizzatori dell’iniziativa, nella stessa giornata i giovanissimi saranno impegnati nel trofeo delle Cave di Fantiano presso Grottaglie in provincia di Taranto.

Confermata intanto l’assegnazione della prova di campionato regionale alla città di Viggiano che sotto l’organizzazione della Team Bykers Viggiano allestirà in data 03 Giugno 2024 il percorso di Mtb che e’ stato già sede nello scorso anno della Coppa Italia Giovanile e si darà vita alla sesta edizione del trofeo XCO delle Due Pinete.