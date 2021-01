Task Force Regionale: ieri 28 positivi residenti in Basilicata. Calano i ricoverati: 68

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS. ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 31 gennaio 2021, ORE 10.00

Tamponi molecolari totali n. 209.904

Tamponi totali negativi n. 194.399

Persone testate n. 129.584

Tamponi molecolari di giornata n. 661

Test antigenici totali 1.720

Tamponi negativi n. 630

DECESSI TOTALI N. 1

Ruvo del Monte

POSITIVI TOTALI N. 31

Residenti: n. 28

1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Brienza

1 Grumento Nova

1 Irsina

2 Lauria

1 Lavello

5 Maratea

1 Melfi

3 Matera

1 Palazzo San Gervasio

5 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

3 Potenza

1 Stigliano

1 Tricarico

1 Tursi

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

1 Campania (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

1 Campania

1 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 28

1 Castelgrande (domiciliato a Pescopagano)

21 Melfi (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Venosa

RICOVERATI N. 68

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 05

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 04

Terapia Intensiva n. 0

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.540

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.472

DECEDUTI RESIDENTI N. 316

GUARITI RESIDENTI N. 6.981

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 328 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 356 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino tengono conto di tale riallineamento.