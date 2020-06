Tamponi per i dipendenti della RAM MECCANICA

Nella giornata del 19/06/2020, grazie al celere intervento dell’ Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP Distretto della Salute di Villa d’Agri, è iniziata l’indagine diagnostica (tampone covid-19) per i dipendenti della RAM MECCANICA srl, società operante nel Centro Oli Val d’Agri da diversi anni.

La Direzione Aziendale della Ram Meccanica srl, avendo dipendenti sia locali sia di altre regioni d’Italia, ha deciso di intraprendere questa iniziativa per cercare di garantire un ritorno all’attività lavorativa con una maggiore sicurezza e serenità. L’iniziativa è stata ben accolta non solo dalla società ma anche dai dipendenti.







GIULIA GIARLETTA