Swintt Continua a Espandersi Rilasciando un Nuovo Slot Game Online

Non ci sono molti nuovi fornitori di software sul mercato, quindi ogni aspirante sviluppatore viene seguito con maggiore attenzione. Swintt è una delle aziende che i giocatori di tutto il mondo sperano di veder affermarsi e ha appena rilasciato un nuovo slot game online per far divertire migliaia di giocatori.

Cos’è Swintt?

Swintt è un’azienda fornitrice di software per casinò. È stata fondata nel 2019, quindi è stata piuttosto veloce nel diventare popolare: alcuni fornitori richiedono più di cinque anni per raggiungere un pubblico più ampio. Lo sviluppatore si concentra principalmente sulle slot machine: la sua collezione di slot game online conta più di 140 titoli diversi. In media, rilascia quasi quattro giochi al mese, il che è piuttosto rapido per un’azienda così giovane.

Come sviluppatore di slot, Swintt cerca chiaramente di attirare il maggior numero di giocatori possibile. I suoi giochi presentano un’ampia gamma di temi, a partire dal Fantasy fino allo Steampunk. La maggior parte delle slot di questa azienda presenta le classiche griglie 3×5, ma ci sono alcuni giochi come Rock N’ Ways XtraWays che presentano layout unici. Uno dei titoli più recenti vanta persino una collaborazione con Vinnie Jones, un risultato davvero notevole per un aspirante fornitore di software.

Recentemente, l’azienda ha iniziato ad ampliare ulteriormente il suo spettro aggiungendo al suo assortimento giochi da tavolo e giochi con croupier dal vivo. I giochi da tavolo di Swintt sono piuttosto semplici, in quanto lo sviluppatore sta solo iniziando a esplorare questo genere. Al momento, la maggior parte dei giochi da tavolo è costituita da variazioni predefinite dei classici giochi da casinò. Anche l’offerta di giochi dal vivo è piuttosto ordinaria, in quanto comprende solo Baccarat dal vivo, Blackjack dal vivo, Roulette dal vivo e Baccarat con bonus tigre dal vivo.

Infine, l’azienda offre una serie di slot game online Premium. Si tratta di slot con caratteristiche esclusive e meccaniche interessanti. La collezione di slot online Premium è stata recentemente ampliata con il nuovo titolo Win Eagle.

Slot Win Eagle

A prima vista, Win Eagle potrebbe sembrare un gioco molto datato. Presenta una griglia 3×3 con cinque linee di pagamento fisse, che era comune nel settore circa cinque anni fa. Tuttavia, lo sviluppatore ha migliorato la formula classica aggiungendo molte caratteristiche e meccaniche nuove e uniche.

La base del gioco è infatti piuttosto elementare. Ci sono alcuni simboli classici come le ciliegie e alcuni simboli a tema americano come l’aquila. L’obiettivo generale, come sempre, è quello di abbinare tre slot di un tipo su una delle cinque linee di pagamento. La prima caratteristica aggiuntiva è il simbolo Wild, che non è troppo innovativo: quasi tutti i slot game online contengono simboli Wild. L’aspetto interessante è che il simbolo Wild di Win Eagle copre l’intero rullo, permettendoti di ottenere più combinazioni del solito.

La caratteristica principale di Win Eagle è la sua meccanica Bonus Wheel. Questa viene attivata quando si ottiene almeno un simbolo di base nello stesso giro. In questo modo, non dovrai abbinare alcuna combinazione per accedere alla modalità Bonus. In questa modalità, avrai la possibilità di far girare la Ruota della Fortuna, che contiene segmenti con vari moltiplicatori che vanno da x2 a x5.

Infine, ma non meno importante, il gioco prevede anche un jackpot locale. È disponibile nello stesso Bonus Round, poiché uno dei segmenti della Ruota della Fortuna ne è responsabile. Se la Ruota della Fortuna atterra sul segmento Maxi, la tua puntata iniziale verrà moltiplicata per x800.

Il valore RTP del gioco è del 95,07%, un valore piuttosto medio per le slot moderne. Probabilmente non piacerà ai giocatori esperti che preferiscono macinare macchine più vecchie con valori RTP più alti, ma è sicuramente un’esperienza decente per gli altri giocatori. Questo gioco non diventerà probabilmente un successo mondiale, ma il suo rilascio dovrebbe aiutare Swintt a offrire esperienze ancora più sorprendenti.